Вакцинація від коронавірусу: за добу в Україні щепили понад 267 тисяч осіб

Фото: за добу в Україні щепили понад 267 тисяч осіб (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україні за минулу добу зроблено 267 401 щеплення проти коронавірусу. Загалом, за весь час вакцинальної кампанії, ця кількість в країні вже наближається до 20 мільйонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Минула доба Зокрема, вчора одну дозу вакцини отримали 150 663 людини, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 116 738. Загалом в Україні Від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 11 697 386 людей. З яких отримали одну дозу вакцини - 11 697 384, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 8 154 792 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). У загальній кількості в Україні вже проведено 19 852 176 щеплень. У МОЗ додають, що 91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не отримували жодної дози вакцини проти коронавірусу.