Вакцинація від коронавірусу: за добу в Україні щепили понад 267 тисяч осіб
В Україні за минулу добу зроблено 267 401 щеплення проти коронавірусу. Загалом, за весь час вакцинальної кампанії, ця кількість в країні вже наближається до 20 мільйонів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Минула доба
Зокрема, вчора одну дозу вакцини отримали 150 663 людини, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 116 738.
Загалом в Україні
Від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 11 697 386 людей.
З яких отримали одну дозу вакцини - 11 697 384, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 8 154 792 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
У загальній кількості в Україні вже проведено 19 852 176 щеплень.
У МОЗ додають, що 91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не отримували жодної дози вакцини проти коронавірусу.
Нагадаємо, нещодавно Міністерство охорони здоров'я України розширило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим.
Зазначимо, медиків також планують включити до списку професій, для яких обов'язкова вакцинація від COVID-19.