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Вакцинация от коронавируса в Украине: как и где записаться

Автор: РБК-Украина

В Украине с 1 марта заработала предварительная запись на вакцинацию от коронавируса. Встать в очередь на прививку можно через портал или мобильное приложение "Дія", а также контакт-центр Минздрава.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

В ведомстве отметили, что электронная очередь формируется для лучшей организации процесса вакцинации от коронавируса. Записываться на прививку не нужно работникам учреждений здравоохранения, образования, социальной сферы, интернатов, домов престарелых и других специализированных учреждений, военнослужащим и работникам структур государственной безопасности. "Работодатель или руководитель учреждения проинформирует о возможности и дате прививки", - уточнили в Минздраве.

Остальные граждане Украины могут записаться в список ожидания через портал или мобильное приложение "Дія". Для этого необходимо зарегистрироваться или авторизоваться в личном кабинете на diia.gov.ua. Затем перейти в раздел услуги и выбрать "Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19". Здесь необходимо указать сферу деятельности и город, где удобно сделать прививку. После этого остается дождаться сообщения о приглашении на вакцинацию.

Фото: дорожная карта вакцинации в Украине (moz.gov.ua)

Кроме того, записаться на вакцинацию от коронавируса можно через национальный контакт-центр Минздрава по номеру 0800 60 20 19. В этом случае нужно предоставить оператору свои данные - идентификационный код налогоплательщика или серию и номер паспорта.

Все прививки от коронавируса в Украине являются добровольными и бесплатными, напомнили в Минздраве.

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов ранее заявил, что Украина в апреле-мае получит 4,9 млн доз вакцины от коронавируса. По словам министра, также есть договоренность с Евросоюзом о поставке дополнительных 1,5 млн доз препарата.

Как писало РБК-Украина, ранее Минздрав представил план вакцинации украинцев от коронавируса. Документ состоит из пяти этапов, а вакцинацию планируют провести для не менее чем 50% населения страны.

При этом Степанов заявлял о планах вакцинировать от COVID-19 по крайней мере 60% взрослого населения страны.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраинывакцинацияCOVID-19Коронавирус
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