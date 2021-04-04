Вакцинація від коронавірусу в Україні: як і де записатися

У відомстві зазначили, що електронна черга формується для кращої організації процесу вакцинації від коронавіруса. Записуватися на щеплення не потрібно працівникам установ охорони здоров'я, освіти, соціальної сфери, інтернатів, будинків престарілих та інших спеціалізованих установ, військовослужбовцям та працівникам структур державної безпеки. "Роботодавець або керівник установи проінформує про можливості і дати щеплення", - уточнили в МОЗ.

Інші громадяни України можуть записатися в список очікування через портал або мобільний додаток "Дія". Для цього необхідно зареєструватись або авторизуватись у особистому кабінеті diia.gov.ua. Потім перейти в розділ послуги та вибрати "Запис в лист очікування вакцинації від COVID-19". Тут необхідно вказати сферу діяльності і місто, де зручно зробити щеплення. Після цього залишається дочекатися повідомлення про запрошення на вакцинацію.

Фото: дорожня карта вакцинації в Україні (moz.gov.ua)

Крім того, записатися на вакцинацію від коронавіруса можна через національний контакт-центр МОЗ за номером 0800 60 20 19. В цьому випадку потрібно надати оператору свої дані, ідентифікаційний код платника податків або серію та номер паспорта.

Всі щеплення від коронавіруса в Україні є добровільними і безкоштовними, нагадали в МОЗ.