Вакцинация хотя бы одной дозой: Ляшко назвал условие работы учебных заведений в "желтой" зоне

"Работа учебных заведений в желтом уровне не будет ограничиваться при условии 80% вакцинированных хотя бы одной дозой", - сказал Ляшко.

Он также сообщил, что большинство ограничений, предусмотренных в "желтом" и "красном" уровне эпидемической опасности не будут применяться в случае, если будут вакцинированы коллективы.

"Для желтого уровня достаточно одной дозы вакцины, а уже для красного - потребуется полный курс прививок", - пояснил министр.