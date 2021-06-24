UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Вакцинация рабочих коллективов: за два дня сделали почти 6 тысяч прививок

Автор: Андрей Василюк

В Украине 5 993 сотрудника компаний, которых записали на вакцинацию как организованные коллективы, получили прививки гот коронавируса. Вакцинация рабочих коллективов началась 22 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины Facebook.

"По состоянию на 24 июня 2021 года, против COVID-19 было привито 5 993 сотрудника компаний, которых записали на вакцинацию как организованные коллективы. Всего на прививки уже записаны 255 705 сотрудников из 1 690 компаний", - говорится в сообщении.

Сейчас идет вакцинация коллективов, которые имеют более 50 человек, желающих прививаться. Их прививают вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Коллективы вакцинируют в каждом регионе Украины в той последовательности, в которой они записывались через контакт-центр Министерства здравоохранения.

Оставить заявку на выезд мобильной бригады для прививки сотрудников компании можно по номеру 0 800 60 20 19.

22 июня началась вакцинация против коронавируса компаний, которые имеют в своем штате более 50 желающих прививаться. Их прививают препаратом Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус