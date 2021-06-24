Вакцинация рабочих коллективов: за два дня сделали почти 6 тысяч прививок

"По состоянию на 24 июня 2021 года, против COVID-19 было привито 5 993 сотрудника компаний, которых записали на вакцинацию как организованные коллективы. Всего на прививки уже записаны 255 705 сотрудников из 1 690 компаний", - говорится в сообщении.

Сейчас идет вакцинация коллективов, которые имеют более 50 человек, желающих прививаться. Их прививают вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Коллективы вакцинируют в каждом регионе Украины в той последовательности, в которой они записывались через контакт-центр Министерства здравоохранения.

Оставить заявку на выезд мобильной бригады для прививки сотрудников компании можно по номеру 0 800 60 20 19.