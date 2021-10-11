Вакцинация, сертификат или тест: Кабмин ужесточил правила пассажирских перевозок

"Новые правила для перевозки пассажиров - вынужденный шаг для сдерживания распространения коронавирусной болезни, чтобы сохранить жизнь и здоровье граждан. Поэтому наличие как у водителей, так и у пассажиров документов, подтверждающих их COVID-безопасность, является необходимым условием для регулярных и нерегулярных перевозок в любом виде транспорта ", - заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Какие документы нужны

С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидемической опасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа самолетов и пассажиров одного из этих документов:

подтверждение полного курса вакцинации (или получения одной дозы для регионов "желтой" зоны)

международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации от COVID-19 (вакциной, которая разрешена ВОЗ); отрицательный ПЦР-тест; документ, подтверждающий выздоровление от COVID-19, действие которого подтверждено через приложение "Дия"

отрицательный тест на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (действует 72 часа)

На каком транспорте будут действовать ограничения

Новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автомобильном транспорте на автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте межобластного сообщения.

Правила не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам.

Ответственность за наличие у всех водителей, членов экипажа самолета и пассажиров указанных документов несет перевозчик.