Вакцинация или тест. "Красная" зона существенно расширилась: где и какие ограничения ввели

Начиная с 30 октября, в "красную" зону эпидемической опасности попали уже 15 областей Украины. Ограничения в соответствующих регионах становятся более строгими, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Где и какие ограничения ввели - в подробностях материала РБК-Украина.
Какие области попали в "красную" зону по состоянию на 30 октября
Хмельницкая область;
Киевская область;
Одесская область;
Херсонская область;
Запорожская область;
Донецкая область;
Днепропетровская область;
Сумская область;
Николаевская область;
Ровенская область;
Житомирская область;
Ивано-Франковская область;
Луганская область;
Львовская область;
Черниговская область.
Какие ограничения действуют в "красной" зоне
"Оранжевый" уровень эпидемической опасности не имеет никаких новых ограничений после "желтого", поскольку он является сигналом для граждан о том, что их регион постепенно приближается к "красной" зоне.
Уже после перехода к последнему уровню эпидопасности, в области сохраняются предыдущие ограничения и добавляются новые - более строгие, а именно:
пребывание на территориях общего пользования разрешается исключительно в надетых средствах индивидуальной защиты;
заведения общепита не имеют права принимать посетителей;
ТРЦ, развлекательные заведения, заведения торговли и бытового обслуживания не имеют права принимать посетителей;
учреждения культуры не имеют права принимать посетителей, однакоэто не касается историко-культурных заповедников;
запрещается проведение массовых мероприятий, однакоэто не касается автоконцертов, автокинотеатров, производства аудиовизуальных произведений;
запрещается деятельность рынков, однакоэто не касается продовольственных;
учебные заведения идут на карантин, однакоэто не касается дошкольных заведений, спецучреждений и учреждений общего среднего образования;
запрещается работа подвесных канатных дорог.
В то же время в "красной" зоне запреты не применяются в случае, если 100% работников и посетителей:
прошли полный курс вакцинации против коронавируса и имеют документ, который это подтверждает;
имеют отрицательны результат теста на коронавирус;
имеют документ, подтверждающий выздоровление.
Фото: "красная" зона существенно расширилась в Украине (Getty Images)