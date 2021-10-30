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Вакцинация или тест. "Красная" зона существенно расширилась: где и какие ограничения ввели

Автор: Сергей Пышкин

Начиная с 30 октября, в "красную" зону эпидемической опасности попали уже 15 областей Украины. Ограничения в соответствующих регионах становятся более строгими, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Где и какие ограничения ввели - в подробностях материала РБК-Украина.

Какие области попали в "красную" зону по состоянию на 30 октября

  1. Хмельницкая область;
  2. Киевская область;
  3. Одесская область;
  4. Херсонская область;
  5. Запорожская область;
  6. Донецкая область;
  7. Днепропетровская область;
  8. Сумская область;
  9. Николаевская область;
  10. Ровенская область;
  11. Житомирская область;
  12. Ивано-Франковская область;
  13. Луганская область;
  14. Львовская область;
  15. Черниговская область.

Какие ограничения действуют в "красной" зоне

"Оранжевый" уровень эпидемической опасности не имеет никаких новых ограничений после "желтого", поскольку он является сигналом для граждан о том, что их регион постепенно приближается к "красной" зоне.

Уже после перехода к последнему уровню эпидопасности, в области сохраняются предыдущие ограничения и добавляются новые - более строгие, а именно:

  • пребывание на территориях общего пользования разрешается исключительно в надетых средствах индивидуальной защиты;
  • заведения общепита не имеют права принимать посетителей;
  • ТРЦ, развлекательные заведения, заведения торговли и бытового обслуживания не имеют права принимать посетителей;
  • учреждения культуры не имеют права принимать посетителей, однако это не касается историко-культурных заповедников;
  • запрещается проведение массовых мероприятий, однако это не касается автоконцертов, автокинотеатров, производства аудиовизуальных произведений;
  • запрещается деятельность рынков, однако это не касается продовольственных;
  • учебные заведения идут на карантин, однако это не касается дошкольных заведений, спецучреждений и учреждений общего среднего образования;
  • запрещается работа подвесных канатных дорог.

В то же время в "красной" зоне запреты не применяются в случае, если 100% работников и посетителей:

  • прошли полный курс вакцинации против коронавируса и имеют документ, который это подтверждает;
  • имеют отрицательны результат теста на коронавирус;
  • имеют документ, подтверждающий выздоровление.

Фото: "красная" зона существенно расширилась в Украине (Getty Images)

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