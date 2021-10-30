Вакцинація чи тест. "Червона" зона суттєво розширилася: де і які обмеження запровадили
Починаючи з 30 жовтня, до "червоної" зони епідемічної небезпеки потрапили вже 15 областей України. Обмеження в відповідних регіонах стають більш суворими, аби запобігти поширенню коронавірусу.
Де та які обмеження запровадили - в подробицях матеріалу РБК-Україна.
Які області потрапили до "червоної" зони станом на 30 жовтня
- Хмельницька область;
- Київська область;
- Одеська область;
- Херсонська область;
- Запорізька область;
- Донецька область;
- Дніпропетровська область;
- Сумська область;
- Миколаївська область;
- Ровенська область;
- Житомирська область;
- Івано-Франківська область;
- Луганська область;
- Львівська область;
- Чернігівська область.
Які обмеження діють в "червоній" зоні
"Помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки не має жодних нових обмежень після "жовтого", оскільки він є сигналом для громадян про те, що їх регіон поступово наближається до "червоної" зони.
Вже після переходу до останнього рівня епіднебезпеки, в області зберігаються попередні обмеження й додаються нові - більш суворі, а саме:
- перебування на територіях загального користування дозволяється виключно в надітих засобах індивідуального захисту;
- заклади громадського харчування не мають права приймати відвідувачів;
- ТРЦ, розважальні заклади, заклади торгівлі та побутового обслуговування не мають права приймати відвідувачів;
- заклади культури не мають права приймати відвідувачів, однак це не стосується історико-культурних заповідників;
- забороняється проведення масових заходів, однак це не стосується автоконцертів, автокінотеатрів, виробництва аудіовізуальних творів;
- забороняється діяльність ринків, однак це не стосується продовольчих;
- заклади освіти йдуть на карантин, однак це не стосується дошкільних закладів, спецзакладів та закладів загальної середньої освіти;
- забороняється робота підвісних канатних доріг.
Водночас в "червоній" зоні заборони не застосовуються у випадку, якщо 100% працівників й відвідувачів:
- пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу та мають документ, який це підтверджує;
- мають негативний результат тесту на коронавірус;
- мають документ, який підтверджує одужання.
Фото: "червона" зона суттєво розширилася в Україні (Getty Images)