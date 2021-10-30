Вакцинація чи тест. "Червона" зона суттєво розширилася: де і які обмеження запровадили

Які області потрапили до "червоної" зони станом на 30 жовтня

Хмельницька область; Київська область; Одеська область; Херсонська область; Запорізька область; Донецька область; Дніпропетровська область; Сумська область; Миколаївська область; Ровенська область; Житомирська область; Івано-Франківська область; Луганська область; Львівська область; Чернігівська область.

Які обмеження діють в "червоній" зоні

"Помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки не має жодних нових обмежень після "жовтого", оскільки він є сигналом для громадян про те, що їх регіон поступово наближається до "червоної" зони.

Вже після переходу до останнього рівня епіднебезпеки, в області зберігаються попередні обмеження й додаються нові - більш суворі, а саме:

перебування на територіях загального користування дозволяється виключно в надітих засобах індивідуального захисту;

заклади громадського харчування не мають права приймати відвідувачів;

ТРЦ, розважальні заклади, заклади торгівлі та побутового обслуговування не мають права приймати відвідувачів;

заклади культури не мають права приймати відвідувачів, однак це не стосується історико-культурних заповідників ;

; забороняється проведення масових заходів, однак це не стосується автоконцертів, автокінотеатрів, виробництва аудіовізуальних творів ;

; забороняється діяльність ринків, однак це не стосується продовольчих ;

; заклади освіти йдуть на карантин, однак це не стосується дошкільних закладів, спецзакладів та закладів загальної середньої освіти ;

; забороняється робота підвісних канатних доріг.

Водночас в "червоній" зоні заборони не застосовуються у випадку, якщо 100% працівників й відвідувачів:

пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу та мають документ, який це підтверджує;

мають негативний результат тесту на коронавірус;

мають документ, який підтверджує одужання.

Фото: "червона" зона суттєво розширилася в Україні (Getty Images)