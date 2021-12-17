Вакцинация в Украине: дополнительную прививку от COVID за сутки получили 14 человек
В Украине за минувшие сутки вакцинировались от коронавируса более 130 тысяч человек. Из которых 14 - получили дополнительную прививку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
Статистика за сутки
Вчера, 16 декабря от коронавируса было вакцинировано 132 991 человек. Из них первую дозу вакцины получило 43 939 человек, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 89 038 человек, дополнительную дозу получили 14 человек.
В целом в Украине
С начала вакцинальной кампании в стране привито 14 312 996 человек. Из которых получили первую дозу вакцины - 14 312 994 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 12 824 666 человек.
В общем количестве в стране проведено 27 137 674 прививки.
Таким образом, уже 46,1% взрослого населения Украины получили по крайней мере одну прививку против COVID-19, а 41,3% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации.
Отметим, главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в Украине третья прививка от COVID может стать обязательной. Однако финальное решение может быть принято в январе 2022 года.
Напомним, вчера вакцинированные от коронавируса украинцы начали получать тысячу гривен на свои карты "єПідтримка".
Добавим, РБК-Украина ранее публиковало инструкцию подачи заявки на получение 1000 гривен за вакцинацию.