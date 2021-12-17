Вакцинація в Україні: додаткове щеплення від COVID за добу отримали 14 людей

Фото: додаткове щеплення від COVID за добу отримали 14 українців (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україні за минулу добу вакцинувалися від коронавірусу понад 130 тисяч людей. З яких 14 - отримали додаткове щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.