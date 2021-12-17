ru ua
Пт, 17 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вакцинація в Україні: додаткове щеплення від COVID за добу отримали 14 людей

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 17 грудня 2021 08:43
Вакцинація в Україні: додаткове щеплення від COVID за добу отримали 14 людей Фото: додаткове щеплення від COVID за добу отримали 14 українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу вакцинувалися від коронавірусу понад 130 тисяч людей. З яких 14 - отримали додаткове щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Статистика за добу

Вчора, 16 грудня від коронавірусу було вакциновано 132 991 людина. З них першу дозу вакцини отримало 43 939 людей, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 89 038 людей, додаткову дозу отримали 14 осіб.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 14 312 996 людей. З яких отримали першу дозу вакцини - 14 312 994 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози - 12 824 666 людей.

У загальній кількості в країні проведено 27 137 674 щеплення.

Таким чином, вже 46,1% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19, а 41,3% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації.

Зазначимо, головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що в Україні третє щеплення від COVID може стати обов'язковим. Однак фінальне рішення може бути прийнято в січні 2022 року.

Нагадаємо, вчора вакциновані від коронавірусу українці почали отримувати тисячу гривень на свої карти "єПідтримка".

Додамо, РБК-Україна раніше публікувало інструкцію подачі заявки на отримання 1000 гривень за вакцинацію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України Вакцина від коронавірусу
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус