ru ua
Чт, 20 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вакцинація в Україні: ще 74 тисячі людей щепили від COVID, з них майже 15 - бустером

Новость на русском →
Україна, Четвер 20 січня 2022 08:37
Вакцинація в Україні: ще 74 тисячі людей щепили від COVID, з них майже 15 - бустером Фото: ще 74 тисячі людей щепили від COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу вакцинували від коронавірусу 74 тисячі людей. З яких майже 15 тисяч - отримали бустерну дозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Статистика за добу

За вчора, 19 січня в Україні 74 759 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 26 976 людей, другу дозу - 32 338 людей, додаткову дозу - 518 людей, а бустерну - 14 927.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 080 101 людина.

Зокрема, отримали першу дозу - 15 080 099 людей, отримали дві дози - 14 375 825 людей, додаткову дозу - 11 205 людей, а бустерну - 46 105 людей.

У загальній кількості в країні вже проведено 29 613 234 щеплення.

Нагадаємо, уряд скоротив строк дії COVID-сертифікатів після двох доз вакцини з 365 до 270 днів.

Додамо, в Україні змінили змішані схеми вакцинації від COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцина від коронавірусу
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус