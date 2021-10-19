Вакцинация в Украине: Минздрав требует нарастить темпы до 1,5 млн прививок в неделю

Сообщается, что по поручению Ляшко для регионов Украины установлены целевые показатели по охвату вакцинацией от COVID-19 на уровне 1 500 000 прививок в неделю.

"Каждая область соответствии со своими возможностями получила определенное количество прививок, которое вполне может выполнить. Все поставленные цели реальны, утверждены и отдельные регионы, например, Полтавская и Херсонская области уже доказали способность достичь поставленных правительством уровней охвата вакцинацией", - отметил он.

Также сообщается, что самый высокий суточный рекорд, который был установлен в последнее время, составляет 193 000 прививок в сутки.

С вхождением в "красную" зону Херсонская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская и Одесская области вышли в лидеры по прививкам первой дозой в сутки - количество увеличилось вдвое.

Ляшко подчеркнул, что главная задача для местных властей - увеличить количество центров вакцинации и сделать графики их работы максимально удобными для населения.