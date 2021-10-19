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Вакцинация в Украине: Минздрав требует нарастить темпы до 1,5 млн прививок в неделю

Автор: Артем Горовенко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко поручил нарастить темпы вакцинации в Украине от коронавируса. Цель - не менее 1,5 млн прививок в неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Сообщается, что по поручению Ляшко для регионов Украины установлены целевые показатели по охвату вакцинацией от COVID-19 на уровне 1 500 000 прививок в неделю.

"Каждая область соответствии со своими возможностями получила определенное количество прививок, которое вполне может выполнить. Все поставленные цели реальны, утверждены и отдельные регионы, например, Полтавская и Херсонская области уже доказали способность достичь поставленных правительством уровней охвата вакцинацией", - отметил он.

Также сообщается, что самый высокий суточный рекорд, который был установлен в последнее время, составляет 193 000 прививок в сутки.

С вхождением в "красную" зону Херсонская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская и Одесская области вышли в лидеры по прививкам первой дозой в сутки - количество увеличилось вдвое.

Ляшко подчеркнул, что главная задача для местных властей - увеличить количество центров вакцинации и сделать графики их работы максимально удобными для населения.

Напомним, ранее сообщалось, что в "красных" областях Украины наблюдаются огромные очереди к пунктам вакцинации, поскольку большая часть карантинных ограничений не распространяется на вакцинированных.

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Виктор ЛяшкоКоронавирусВакцинация