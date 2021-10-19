Вакцинація в Україні: МОЗ вимагає наростити темпи до 1,5 млн щеплень на тиждень

Повідомляється, що за дорученням Ляшка для регіонів України встановлено цільові показники щодо охоплення вакцинацією від COVID-19 на рівні 1 500 000 щеплень на тиждень.

"Кожна область відповідно до своїх можливостей отримала певну кількість щеплень, яку цілком може виконати. Всі поставлені цілі реальні, затверджені і окремі регіони, наприклад, Полтавська і Херсонська області вже довели здатність досягти поставлених урядом рівнів охоплення вакцинацією", - зазначив він.

Також повідомляється, що найвищий добовий рекорд, який був встановлений останнім часом, становить 193 000 щеплень на добу.

З входженням до "червоної" зону Херсонська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька та Одеська області вийшли в лідери по щепленнях першою дозою на добу - кількість збільшилася вдвічі.

Ляшко підкреслив, що головне завдання для місцевої влади - збільшити кількість центрів вакцинації і зробити графіки їх роботи максимально зручними для населення.