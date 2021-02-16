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Вакцинация в Украине затягивается. Могут начать на следующей неделе

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцинация от коронавируса в Украине может начаться на следующей неделе. До этого он был уверен, что первую прививку от коронавируса в Украине сделают на этой неделе.

Об этом шла речь на онлайн-конференции американо-украинского делового совета.

По словам министра, возникли сложности "логистического и бюрократического" характера.

"Мы ожидали вакцину уже в середине февраля. Мы рассчитывали, что начнем вакцинацию (с 15 февраля - ред.), исходя из подписанных документов ... Но возникли трудности логистического и бюрократического характера. Я могу уверенно заявить, что мы начнем вакцинацию в феврале, но, скорее всего, это будет конец этой недели или начало следующей", - сказал он.

Напомним, на утреннем брифинге глава Минздрава заверял, что "технические проблемы", которые возникли с поставками вакцины от коронавируса в Украину, будут решены за несколько дней.

Кроме того, Степанов обещал начать вакцинацию от коронавируса уже на этой неделе. Он уверял, что в Индии началась отгрузка COVID-вакцин для Украины.

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