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Вакцинація в Україні затягується. Можуть почати наступного тижня

Автор: Дмитро Левицький

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вакцинація від коронавірусу в Україні може початися наступного тижня. До цього він був впевнений, що перше щеплення від коронавірусу в Україні зроблять цього тижня.

Про це йшлося на онлайн-конференції американо-української ділової ради.

За словами міністра, виникли складнощі "логістичного та бюрократичного" характеру.

"Ми очікували вакцину вже в середині лютого. Ми розраховували, що почнемо вакцинацію (з 15 лютого - ред.), виходячи з підписаних документів ... Але виникли труднощі логістичного та бюрократичного характеру. Я можу впевнено заявити, що ми почнемо вакцинацію в лютому, але, швидше за все, це буде кінець цього тижня або початок наступного", - сказав він.

Нагадаємо, на ранковому брифінгу глава МОЗу запевняв, що "технічні проблеми", які виникли з постачанням вакцини від коронавірусу в Україну, будуть вирішені за декілька днів.

Крім того, Степанов обіцяв почати вакцинацію від коронавірусу вже цього тижня. Він запевняв, що в Індії почалося відвантаження COVID-вакцин для України.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїнивакцинаціяМаксим Степановвакцина від коронавірусу
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