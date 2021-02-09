Вакцинация в условиях дефицита. Иммунизация в Украине начнется уже на следующей неделе

Вакцинация в Украине от коронавируса начнется уже на следующей неделе. Иммунизация населения будет проводиться только безопасными вакцинами.

Об этом на брифинге сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

"Мы вакцинируем в условиях бешеного дефицита вакцин в мире...Стандарты вакцин очень высокие, я уверен в безопасности вакцины. Обращаюсь к каждому украинцу, массовая вакцинация очень важна. Вакцина в Украине будет безопасной, не доверяйте фейкам", - отметил он.

Степанов напомнил, что старт вакцинации запланирован на следующую неделю и призвал не доверять фейкам.

Как сообщало РБК-Украина, старт вакцинации запланирован на 15 февраля.

В Украине за 8 февраля обнаружили 2656 новых случаев коронавирус. Больше всего заражений за сутки зарегистрировано в Ивано-Франковской области.

За все время пандемии в Украине подтвердили 1 249 646 случаев коронавируса; 1 084 608 человек выздоровели, и 23 771 человек умерло.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал, какие категории украинцев не имеют права отказаться от вакцинации. При этом она пока остается добровольной.

Он также заявил, что готов "личным примером" продемонстрировать украинцам безопасность и необходимость вакцинации от коронавируса, которая должна начаться уже через неделю.

Также на этом форуме министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о двух тестах, которые должен пройти мир во время пандемии коронавируса. Один из них - это восстановление полноценной мобильности.