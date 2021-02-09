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Вакцинація в умовах дефіциту. Імунізація в Україні розпочнеться вже наступного тижня

Автор: РБК-Україна

Вакцинація в Україні від коронавірусу розпочнеться вже наступного тижня. Імунізація населення проводитиметься лише безпечними вакцинами.

Про це на брифінгу повідомив очільник Міністерства охорони здоровя Максим Степанов.

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Степанов нагадав, що старт вакцинації запланований на наступний тиждень і закликав не довіряти фейкам.

"Ми вакцинуємо в умовах шаленого дефіциту вакцин в світі...Стандарти вакцин дуже високі, я впевнений в безпеці вакцини. Звертаюся до кожного українця, масова вакцинація дуже важлива. Вакцина в Україні буде безпечною, не довіряйте фейкам", - зазначив він.

Як повідомляло РБК-Україна, старт вакцинації заплановано на 15 лютого.

В Україні за 8 лютого виявили 2656 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень за добу зареєстровано в Івано-Франківській області.

За весь час пандемії в Україні підтвердили 1 249 646 випадків коронавірусу; 1 084 608 осіб одужали та 23 771 людина померла.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, які категорії українців не мають права відмовитися від вакцинації. При цьому вона поки що залишається добровільною.

Він також заявив, що готовий "особистим прикладом" продемонструвати українцям безпеку і необхідність вакцинації від коронавірусу, яка повинна початися уже через тиждень.

Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про два тести, які має пройти світ під час пандемії коронавірусу. Один з них - це відновлення повноцінної мобільності.

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