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Вакцинация. Вчера прививку от COVID получили почти 26 тысяч украинцев

Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине за минувшие сутки, 19 июня, сделали еще 25 603 прививок от коронавируса. Первую дозу вакцины от коронавируса получили 21 616 человек, а полностью вакцинировались 3 987 украинцев.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Вчера вакцинацию населения проводили 214 мобильных бригад, 362 пункта прививки и 46 центров вакцинации. В лист ожидания вакцинации уже записались 715 211 граждан.

В Украине прививку от коронавируса уже получили 1 722 327 человек, а всего было сделано 2 082 102 прививки. Первую дозу вакцины получили 1 722 325 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 359 777 человек.

Напомним, Минздрав призвал украинцев сообщать о вакцинации от коронавируса в соцсетях. Таким образом министерство хочет мотивировать граждан вакцинироваться от COVID-19.

Добавим, 18 июня в Украине зафиксировали рекордное количество прививок от коронавируса за сутки.

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ВакцинацияКоронавирусМинистерство здравоохранения Украины