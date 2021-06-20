RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Вакцинація. Вчора щеплення від COVID отримали майже 26 тисяч українців

Автор: Дмитро Левицький

В Україні за минулу добу, 19 червня, зробили ще 25 603 щеплень від коронавірусу. Першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 21 616 людей, а повністю вакцинувалися 3 987 українців.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Вчора вакцинацію населення проводили 214 мобільних бригад, 362 пункти щеплення та 46 центрів вакцинації. У лист очікування вакцинації вже записалися 715 211 громадян.

В Україні щеплення від коронавірусу вже отримали 1 722 327 людей, а загалом було зроблено 2 082 102 щеплення. Першу дозу вакцини отримали 1 722 325 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 359 777 осіб.

Нагадаємо, МОЗ закликало українців повідомляти про вакцинацію від коронавірусу у соцмережах. Таким чином міністерство хоче мотивувати громадян вакцинуватися від COVID-19.

Додамо, 18 червня в Україні зафіксували рекордну кількість щеплень від коронавірусу за добу.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВакцинаціяКоронавірусМінстерство охорони здоров'я України