На вакцинацию от COVID в 2022 году направят 6 млрд гривен, - Кабмин
В следующем году на вакцинацию от COVID в Украине предлагается направить 6 млрд гривен. Соответствующая сумма закладывается в проект государственного бюджета на 2022 год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Кабмина.
Как заявил на презентации проекта бюджета-2022 министр финансов Сергей Марченко, расходы на медицину в следующем году вырастут до 197,2 млрд гривен.
"На систему общественного здоровья и вакцинацию от COVID предусмотрено направить 6 млрд гривен", - отметил он.
Министр также подчеркнул, что минимальная зарплата врачей вырастет до 20 000 гривен, а у среднего медицинского персонала - до 13 500 гривен.
Фото: расходы на медицину в бюджете-2022
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в 2022 году прогнозируется рекордный за 10 лет рост экономики Украины.
Также накануне были названы основные показатели бюджета на следующий год.