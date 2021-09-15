На вакцинацию от COVID в 2022 году направят 6 млрд гривен, - Кабмин

В следующем году на вакцинацию от COVID в Украине предлагается направить 6 млрд гривен. Соответствующая сумма закладывается в проект государственного бюджета на 2022 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Кабмина.

Как заявил на презентации проекта бюджета-2022 министр финансов Сергей Марченко, расходы на медицину в следующем году вырастут до 197,2 млрд гривен.

"На систему общественного здоровья и вакцинацию от COVID предусмотрено направить 6 млрд гривен", - отметил он.

Министр также подчеркнул, что минимальная зарплата врачей вырастет до 20 000 гривен, а у среднего медицинского персонала - до 13 500 гривен.

Фото: расходы на медицину в бюджете-2022