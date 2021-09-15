На вакцинацію від COVID у 2022 році спрямують 6 млрд гривень, - Кабмін

Наступного року на вакцинацію від COVID в Україні пропонується спрямувати 6 млрд гривень. Відповідна сума закладається до проекту державного бюджету на 2022 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Кабміну.

Як заявив на презентації проекту бюджету-2022 міністр фінансів Сергій Марченко, витрати на медицину в наступному році зростуть до 197,2 млрд гривень.

"На систему громадського здоров'я та вакцинацію від COVID передбачено спрямувати 6 млрд гривень", - зазначив він.

Міністр також підкреслив, що мінімальна зарплата лікарів зросте до 20 000 гривень, а у середнього медичного персоналу - до 13 500 гривень.

Фото: витрати на медицину в бюджеті-2022