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На вакцинацию от COVID в Таиланде завлекают золотом и коровами

Автор: РБК-Украина

Жителей Таиланда завлекают на вакцинацию от COVID золотом и коровами. В частности, в регионах на севере страны среди вакцинированных будут раз в неделю разыгрывать коров.

Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что кампания по розыгрышу одной коровы в неделю началась в одном из районов северного Таиланда. В ней могут принять участие вакцинированные жители. С июня случайным образом будет выбираться победитель, который выиграет молодую корову стоимостью около 320 долларов США.

В администрации района уже заявили, что после такого объявления очередь на вакцинацию выросла с сотен до нескольких тысяч человек.

Кроме того, другие провинции Таиланда также внедряют стимулы для повышения уровня вакцинации. Там проводятся розыгрыши золотых изделий, раздаются купоны на скидки в магазинах или наличные деньги.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сербии хотят платить по 3 000 динаров (около 30 долларов) тем, кто вакцинируется от COVID.

А в США могут ввести скидки в магазинах для вакцинированных.

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