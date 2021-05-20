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На вакцинацію від COVID в Таїланді заманюють золотом і коровами

Автор: РБК-Україна

Жителів Таїланду заманюють на вакцинацію від COVID золотом і коровами. Зокрема, в регіонах на півночі країни серед вакцинованих будуть раз на тиждень розігрувати корів.

Про це пише Reuters.

Повідомляється, що кампанія з розіграшу однієї корови на тиждень почалася в одному з районів Північного Таїланду. У ній можуть взяти участь вакциновані жителі. З червня випадковим чином буде обиратися переможець, який виграє молоду корову вартістю близько 320 доларів США.

В адміністрації району вже заявили, що після такого оголошення черга на вакцинацію зросла з сотень до кількох тисяч осіб.

Крім того, інші провінції Таїланду також впроваджують стимули для підвищення рівня вакцинації. Там проводяться розіграші золотих виробів, роздаються купони на знижки в магазинах або готівкові гроші.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сербії хочуть платити по 3 000 динарів (близько 30 доларів) тим, хто вакцинується від COVID.

А в США можуть ввести знижки в магазинах для вакцинованих.

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