На вакцинацію від COVID в Таїланді заманюють золотом і коровами

Жителів Таїланду заманюють на вакцинацію від COVID золотом і коровами. Зокрема, в регіонах на півночі країни серед вакцинованих будуть раз на тиждень розігрувати корів.

Повідомляється, що кампанія з розіграшу однієї корови на тиждень почалася в одному з районів Північного Таїланду. У ній можуть взяти участь вакциновані жителі. З червня випадковим чином буде обиратися переможець, який виграє молоду корову вартістю близько 320 доларів США.

В адміністрації району вже заявили, що після такого оголошення черга на вакцинацію зросла з сотень до кількох тисяч осіб.

Крім того, інші провінції Таїланду також впроваджують стимули для підвищення рівня вакцинації. Там проводяться розіграші золотих виробів, роздаються купони на знижки в магазинах або готівкові гроші.