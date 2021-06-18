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На вакцинацию в Одессе теперь можно записаться онлайн: как это сделать

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Одесса, Пятница 18 июня 2021 17:37
На вакцинацию в Одессе теперь можно записаться онлайн: как это сделать Фото: на вакцинацию в Одессе теперь можно записаться онлайн (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

Одесские пункты массовой вакцинации от коронавируса подключили к сервису Helsi.me. Это означает, что теперь все одесситы могут записаться на прививку в удобное время и не тратить время на очереди.

Об этом сообщает сервис Helsi.me в Telegram.

"Теперь все одесситы могут записаться на прививку в удобное время и не тратить время на очереди под солнцем или дождем!"- говорится в сообщении.

Как записаться на прививку от коронавируса в Одессе

  • Перейти по ссылке на Helsi.me (https://bit.ly/3gC0vO8) и выбрать Одессу.
  • Выбрать пункт прививки, удобный день и время.
  • Получить подтверждение записи в смс. Его нужно показать при входе в пункт вакцинации вместе с паспортом и идентификационным кодом.

Отмечается, что все данные о вакцинации и международное свидетельство о вакцинации будут доступны в бесплатном приложении Helsi. Его скачать можно в AppStore (https://apple.co/2JgAcjU) и Google Play (https://bit.ly/3fNe5gW).

Отметим, в Одессе работает четыре центра вакцинации от коронавируса. Их адреса и время работы можно узнать по ссылке.

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