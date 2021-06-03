ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В школе и ТЦ. В Одессе открыли еще три центра вакцинации

Новина українською →
Одесса, Четверг 03 июня 2021 19:51
В школе и ТЦ. В Одессе открыли еще три центра вакцинации Фото: в Одессе открыли новые центры вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Одессе открыли три новых центра вакцинации от коронавируса. Они будут работать в воскресенье, 6 июня.

Об этом сообщил Одесский областной центр общественного здоровья на странице в Facebook.

Центры вакцинации населения открыли в:

  • торговом центре "Мегадом", ул. Толбухина, 135;
  • торговом центре "Fontan Sky", пер. Семафорный, 4;
  • ООШ №15 на ул. Крымская, 80-А.

Центры будут работать с 9: 00 до 17: 00. Лица, подлежащие вакцинации, заблаговременно получат звонок от медиков с приглашением на прививку.

"Прививку вакциной Coronavac смогут получить люди, предварительно зарегистрировавшиеся в листе ожидания на портале или в приложении "Дия". Приоритет будет предоставляться пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями", - добавили в ЦОЗ.

Напомним, на прошлых выходных одесситов прививали от коронавируса в центре вакцинации, который открыли на стадионе Национального университета "Одесская юридическая академия".

Также РБК-Украина писало, что временный центр вакцинации планируют открыть в Тернополе.

Добавим, на прошлых выходных центры массовой вакцинации от коронавируса открылись в Киеве, Львове и Одессе. За выходные в центрах вакцинации привились почти 5 тысяч граждан.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус вакцинация центр Одесса Вакцина от коронавируса
Карантин в Украине
Карантин в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19