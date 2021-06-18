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На вакцинацію в Одесі тепер можна записатись онлайн: як це зробити

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Одеса, П'ятниця 18 червня 2021 17:37
На вакцинацію в Одесі тепер можна записатись онлайн: як це зробити Фото: на вакцинацію в Одесі тепер можна записатись онлайн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

Одеські пункти масової вакцинації від коронавірусу підключили до сервісу Helsi.me. Це означає, що тепер всі одесити можуть записатись на щеплення на зручний час та не витрачати час на черги.

Про це повідомляє сервіс Helsi.me в Telegram.

"Тепер всі одесити можуть записатись на щеплення на зручний час та не витрачати час на черги під сонцем або дощем!" - йдеться в повыдомленны.

Як записатися на щеплення від коронавірусу в Одесі

  • Перейти за посиланням на Helsi.me (https://bit.ly/3gC0vO8) та обрати Одесу.
  • Вибрати пункт щеплення, зручний день та час.
  • Отримати підтвердження запису в смс. Його потрібно показати при вході в пункт вакцинації разом з паспортом та ідентифікаційним кодом.

Зазначається, що всі дані про вакцинацію та міжнародне свідоцтво про вакцинацію будуть доступні у безкоштовному додатку Helsi. Його завантажити можна у AppStore (https://apple.co/2JgAcjU) та Google Play (https://bit.ly/3fNe5gW).

Зазначимо, в Одесі працює чотири центри вакцинації від коронавірусу. Їхні адреси та час роботи можна дізнатися за посиланням.

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