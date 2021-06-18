На вакцинацію в Одесі тепер можна записатись онлайн: як це зробити

Одеські пункти масової вакцинації від коронавірусу підключили до сервісу Helsi.me. Це означає, що тепер всі одесити можуть записатись на щеплення на зручний час та не витрачати час на черги.

"Тепер всі одесити можуть записатись на щеплення на зручний час та не витрачати час на черги під сонцем або дощем!" - йдеться в повыдомленны.

Як записатися на щеплення від коронавірусу в Одесі

Перейти за посиланням на Helsi.me (https://bit.ly/3gC0vO8) та обрати Одесу.

Вибрати пункт щеплення, зручний день та час.

Отримати підтвердження запису в смс. Його потрібно показати при вході в пункт вакцинації разом з паспортом та ідентифікаційним кодом.

Зазначається, що всі дані про вакцинацію та міжнародне свідоцтво про вакцинацію будуть доступні у безкоштовному додатку Helsi. Його завантажити можна у AppStore (https://apple.co/2JgAcjU) та Google Play (https://bit.ly/3fNe5gW).