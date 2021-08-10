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Вакцинацию в Украине надо ускорить вдвое, чтобы до конца года прививать 70% населения, - KSE

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Вторник 10 августа 2021 14:11
Вакцинацию в Украине надо ускорить вдвое, чтобы до конца года прививать 70% населения, - KSE Фото: в Украине надо вдвое нарастить темпы вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Украине продолжают наращивать темпы вакцинации. Однако этого недостаточно, чтобы выйти на показатель у 70% вакцинированного взрослого населения к концу 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр экономики здравоохранения KSE.

Темпы вакцинации в Украине превосходят среднемировые и европейские показатели на 1,4% вакцинированного населения за неделю.

"Но этого недостаточно, уже сейчас необходимо ее ускорить в 2 раза, чтобы выйти на показатель в 70% вакцинированного взрослого населения до конца 2021 года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украине рассматривают возможность сокращения срока между первой и второй дозой вакцины от коронавируса.

В начале августа глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что до конца лета Украина сделает еще минимум 4,5 млн прививок.

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