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Вакцинацию жителей ОРДЛО могут организовать на пунктах пропуска

Автор: Андрей Василюк

Для жителей оккупированных районов Донбасса могут организовать места вакцинации от коронавируса на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ).

Об этом сообщает Свободное Радио со ссылкой на заместительницу министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инну Драганчук.

Она отметила, что в правительстве уже было не одно совещание по вакцинации жителей ОРДЛО. Там считают, что вакцинацию следует начать вместе с другими украинцами, это непосредственно это касается людей, которым больше 60 лет.

"Мы сейчас разрабатываем алгоритм, как это можно обеспечить вдоль линии разграничения. Это могут быть мобильные бригады или непосредственно в сервисных зонах на КПВВ в медицинских кабинетах", - сказала Драганчук.

По ее словам, один из приоритетов работы министерства является именно приближение медицинских услуг к линии разграничения.

"Но мы понимаем, какой бы мы не разработали для себя алгоритм и как бы не приблизили эти услуги, не от нас зависит, кто именно сможет выехать и эти услуги получить", - добавила заместитель министра.

Отметим, что украинская делегация в ТКГ 2 марта сообщила, что в гуманитарной подгруппе российская сторона снова заблокировала вопрос открытия работы КПВВ со своей стороны, несмотря на успешный пропуск конвоя ООН с гуманитарной помощью, который состоялся 1 марта через КПВВ "Счастье".

Напомним, утром министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что по состоянию на 1 марта на вакцинацию в Украине записались более 44 000 человек. Активнее всего люди записываются в очередь через мобильное приложение "Дия".

Как писало РБК-Украина, ранее глава Минздрава объяснил низкие показатели вакцинации от COVID на первом этапе тем, что медики отказываются делать прививки, так как недавно переболели и имеют антитела. Кроме того, часть медиков не хочет вакцинироваться из-за личных взглядов.

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