Вакцинацію мешканців ОРДЛО можуть організувати на пунктах пропуску

Вона зазначила, що в уряді вже була не одна нарада щодо вакцинації мешканців ОРДЛО. Там вважають, що вакцинацію варто розпочати разом з іншими українцями, безпосередньо це стосується людей, яким понад 60 років.

"Ми зараз розробляємо алгоритм, як це можна забезпечити вздовж лінії розмежування. Це можуть бути мобільні бригади або безпосередньо в сервісних зонах на КПВВ у медичних кабінетах", - сказала Драганчук.

За її словами, один з пріоритетів роботи міністерства є саме наближення медичних послуг до лінії розмежування.

"Але ми розуміємо, який би ми не розробили для себе алгоритм і як би не наблизили ці послуги, не від нас залежить, хто саме зможе виїхати й ці послуги отримати", - додала заступниця міністра.