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У вакцинированного президента Латвии выявили коронавирус

Автор: Александр Мороз

У президента Латвии Эгилса Левитса выявили коронавирус. Накануне он сдал положительный экспресс-тест, и запланированная на сегодня встреча с новым президентом Эстонии Аларом Карисом не состоится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Сообщается, что вечером 13 октября после рабочего визита в Швецию Левитс сдал положительный экспресс-тест на COVID-19.

Он должен был сегодня встретиться с новым президентом Эстонии Аларом Карисом, но встреча будет перенесена на другое время. Вместо него в четверг с Карисом встретится спикер Сейма Инара Мурниеце

Отметим, Левитс получил вторую дозу вакцины от COVID-19 еще 30 апреля.

Напомним, ранее в США губернатор Техаса Грег Эбботт запретил бизнесу требовать обязательную вакцинацию от коронавируса для сотрудников и клиентов.

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ЛатвияПрезидент