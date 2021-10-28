В вакцинированном Моршине заявили о случае COVID-госпитализации

В курортном Моршине Львовской области, где в рамках пилотного проекта Минздрава вакцинировали почти 75% населения, только одну пациентку госпитализировали с коронавирусом. Больная не получала прививки от COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Руслана Ильницкого, которого цитирует Суспільне.

По словам городского головы, всего в городе инфицированы коронавирусом 27 человек, из которых 26 находятся на лечении дома.

"На сегодня 27 больных и из них одна пожилая женщина госпитализирована. Среди того количества больных 10 человек вакцинированы. Пожилая женщина была не привита. Люди, которые не привиты, тяжелее переносят болезнь, поэтому желательно, чтобы люди прививались", - говорится в сообщении.

Указано, что первой дозой вакцины в Моршине сейчас привито 75% людей, а полностью иммунизированы - 74 %.