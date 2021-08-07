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Невакцинированные чаще умирают от штамма "Дельта", - Минздрав

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Киев, Суббота 07 августа 2021 15:10
Невакцинированные чаще умирают от штамма "Дельта", - Минздрав Фото: главный санврач Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Смертность при заражении коронавирусом "Дельта" чаще всего наблюдается среди невакцинированных. В частности, новый штамм чаще приводит к госпитализациям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного санитарного врача Игоря Кузина в интервью "Радио Свобода".

"Чаще всего высокие уровни смертности при инфицировании "Дельтой" наблюдались именно среди невакцинированного населения. В тех странах, где подавляющее большинство населения было вакцинировано, цифры смертности не отличались от, например, штамма "Альфа",- сказал он.

По его словам, человек, который инфицирован штаммом "Дельта", гораздо заразнее и у него большее количество вирусных долек находится в верхних дыхательных путях, и эта болезнь тяжелее протекает у человека.

Кузин отметил, что эффективность вакцины в случае инфицирования "Дельтой" снижается на 10%.

"Так. Но все равно защита есть. И сейчас те страны, где регистрируется вспышка "Дельты", они показывают, что подавляющие проценты смертности, подавляющие проценты тяжелого течения (это почти 98-99%), то это среди невакцинированного населения",- добавил главный санврач.

Напомним, в Винницкой области подтвердили 25 случаев инфицирования "Дельта"-штаммом.

Добавим, что ранее в Тернопольской области подтвердили случаи заражения "Дельтой", более 50 заражений.

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