Невакцинированные чаще умирают от штамма "Дельта", - Минздрав
Смертность при заражении коронавирусом "Дельта" чаще всего наблюдается среди невакцинированных. В частности, новый штамм чаще приводит к госпитализациям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного санитарного врача Игоря Кузина в интервью "Радио Свобода".
"Чаще всего высокие уровни смертности при инфицировании "Дельтой" наблюдались именно среди невакцинированного населения. В тех странах, где подавляющее большинство населения было вакцинировано, цифры смертности не отличались от, например, штамма "Альфа",- сказал он.
По его словам, человек, который инфицирован штаммом "Дельта", гораздо заразнее и у него большее количество вирусных долек находится в верхних дыхательных путях, и эта болезнь тяжелее протекает у человека.
Кузин отметил, что эффективность вакцины в случае инфицирования "Дельтой" снижается на 10%.
"Так. Но все равно защита есть. И сейчас те страны, где регистрируется вспышка "Дельты", они показывают, что подавляющие проценты смертности, подавляющие проценты тяжелого течения (это почти 98-99%), то это среди невакцинированного населения",- добавил главный санврач.
Напомним, в Винницкой области подтвердили 25 случаев инфицирования "Дельта"-штаммом.
Добавим, что ранее в Тернопольской области подтвердили случаи заражения "Дельтой", более 50 заражений.