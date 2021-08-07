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Невакциновані частіше помирають від штаму "Дельта", - МОЗ

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Київ, Субота 07 серпня 2021 15:10
Невакциновані частіше помирають від штаму "Дельта", - МОЗ Фото: головний санлікар Ігор Кузін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Смертність при зараженні коронавірусом "Дельта" найчастіше спостерігається серед невакцинованих. Зокрема, новий штам частіше призводить до госпіталізацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Найчастіше високі рівні смертності при інфікуванні "Дельтою" спостерігалися саме серед невакцинованого населення. У тих країнах, де переважна більшість населення була вакцинована, цифри смертності не відрізнялися від, наприклад, штаму "Альфа",- сказав він.

За його словами, людина, яка інфікована штамом "Дельта", набагато заразніша і в неї більша кількість вірусних часточок знаходиться у верхніх дихальних шляхах, і ця хвороба важче протікає у людини.

Кузін зазначив, що ефективність вакцини у випадку інфікування "Дельтою" знижується на 10%.

"Так. Але все одно захист є. І зараз ті країни, де реєструється спалах "Дельти", вони показують, що переважні відсотки смертності, переважні відсотки важкого перебігу (це майже 98-99%), то це серед невакцинованого населення",- додав головний санлікар.

Нагадаємо, у Вінницькій області підтвердили 25 випадків інфікування "Дельта"-штамом.

Додамо, що раніше у Тернопільській області підтвердили випадки зараження цим штамом, понад 50 інфікувань.

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