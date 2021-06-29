Вакцинованих індійською вакциною AstraZeneca не пускають до Європи: ЄС не визнає Covishield

У індійців, які отримали щеплення вакциною AstraZeneca , випущеної Інститутом сироватки Індії, виникають проблеми з поїздками до Євросоюзу. Про це повідомив генеральний директор Інституту сироватки Індії Адар Пунавалла.

За словами Пунавалла, він намагається вирішити цю проблему на найвищому рівні, оскільки жителі Індії не можуть потрапити до Євросоюзу, тому що були вакциновані Covishield.

"Я підняв це питання на найвищому рівні і сподіваюся вирішити це питання найближчим часом, як з регулюючими органами, так і на дипломатичному рівні з країнами", - написав Пунавалла в Twitter.

Програма паспортів вакцинації Європейського Союзу дозволяє людям вільно переміщатися всередині блоку з 1 липня, вони вакциновані однією з чотирьох вакцин західного виробництва.

Хоча вакцина AstraZeneca і належить до тих вакцин, які визнані в Євросоюзі, це не поширюється на індійську версію Covishield, яку виготовили в Інституті сироватки Індії. Там визнають вакцину AstraZeneca, відому як Vaxzevria. Крім Vaxzevria безпечними в Європі вважають вакцини Moderna, Pfizer від BioNTech і Johnson & Johnson.

Міністерство закордонних справ Індії порушило питання про невизнання Covishield Європейським агентством з лікарських засобів (EMA).

В EMA повідомили виданню, що єдиною вакциною від Covid-19 від AstraZeneca, щодо якої була подана і оцінена заявка на отримання дозволу на продаж, яка привела до її дозволу, була вакцина Vaxzevria.

Covishield нині не має дозволу на продаж в ЄС, хоча може використовувати виробничу технологію, аналогічну Vaxzevria.

"Якщо ми отримаємо заявку на отримання дозволу на продаж Covishield або будуть схвалені будь-які зміни в затверджених виробничих майданчиках для Vaxzevria, ми повідомимо про це", - заявили в EMA.

На веб-сайті Європейської комісії зазначено, що вакцини, які отримали дозвіл на продаж в масштабах ЄС, повинні прийматися для отримання сертифіката, в той час як держави-члени можуть також приймати вакцини, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

ВООЗ внесла Covishield і вакцини Sinopharm і Sinovac в список для використання в надзвичайних ситуаціях.