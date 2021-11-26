Вакцинированы 86%: Португалия вводит ограничения из-за роста случаев COVID

В Португалии введут новые карантинные ограничения. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Такие меры приняли несмотря на то, что 86% населения Португалии вакцинировано. Однако ежедневное количество инфицированных продолжает расти.

Так, с 1 декабря маски для лица снова станут обязательными в закрытых помещениях. Также будет необходимо предъявить сертификат о вакцинации или документ о выздоровлении от СOVID, либо негативный результат теста перед входом в кафе/бары/рестораны, отели, клубы, кинотеатры и общественные мероприятия. Кроме того, негативный тест необходим для госпитализации в больницу или для поступления в дом престарелых.