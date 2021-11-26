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Вакциновано 86%: Португалія вводить обмеження через зростання випадків COVID

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Португалія, П'ятниця 26 листопада 2021 12:58
Вакциновано 86%: Португалія вводить обмеження через зростання випадків COVID Фото: Португалія посилює карантин через випадки зростання COVID (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

У Португалії запровадять нові карантинні обмеження. Це пов'язано зі зростанням захворюваності на коронавірус в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Такі заходи вжито попри те, що 86% населення Португалії вакциновано. Проте щоденна кількість інфікованих продовжує зростати.

Так, з 1 грудня маски для обличчя знову стануть обов'язковими у закритих приміщеннях. Також буде необхідно пред'явити сертифікат про вакцинацію або документ про одужання від СOVID, або негативний результат тесту перед входом у кафе/бари/ресторани, готелі, клуби, кінотеатри та громадські заходи. Крім того, негативний тест необхідний для госпіталізації до лікарні або для вступу до будинку для людей похилого віку.

Нагадаємо, Португалія вимагатиме негативні тести на коронавірус від усіх мандрівників, які в'їжджають до країни. Відповідне рішення ухвалив уряд.

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