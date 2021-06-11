"Вакцинировать мир до конца 2022 года": Британия готова пожертвовать 100 миллионов доз

Великобритания готова пожертвовать по меньшей мере 100 миллионов избыточных доз вакцин от коронавируса тем странам, которые в этом нуждаются. На такой шаг Лондон может пойти из-за успеха программы по вакцинации в стране.

Об этом заявил премьер-министр Украины Борис Джонсон в Twitter .

Он выразил надежду, что лидеры других стран "Большой семерки" (G7) дадут подобные обещания, "чтобы вместе мы могли вакцинировать мир до конца следующего года".

"Успех нашей программы по вакцинации означает, что мы можем пожертвовать по меньшей мере 100 миллионов избыточных доз тем, кто в них нуждается", - заявил Джонсон.

Сегодня в Британии стартует первый за два года очный саммит " Большой семерки". Он пройдет с 11 по 13 июня в Корнуолле на юго-западе страны.

Ожидается, что лидеры стран "Большой семерки" объявят о поставках вакцин от коронавируса в страны с низкими доходами. Речь идет о поставках 1 млрд доз вакцин в 2022 году.

Таким образом политики хотят помочь провести вакцинацию 80% взрослого населения во всем мире.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал лидеров стран G7 провести вакцинацию всего населения в мире до конца 2022 года. По его словам, борьба с коронавирусом является одной из главных задач послевоенной эпохи.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвард заявлял, что в июне и июле глобальный механизм COVAX получит недостаточное количество вакцин от коронавируса. По его словам, это ставит под угрозу цель этого механизма.