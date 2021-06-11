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"Вакцинувати світ до кінця 2022 року": Британія готова пожертвувати 100 мільйонів доз

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Велика Британія, П'ятниця 11 червня 2021 11:33
"Вакцинувати світ до кінця 2022 року": Британія готова пожертвувати 100 мільйонів доз Фото: Британія готова пожертвувати 100 мільйонів доз вакцин від коронавірусу (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Велика Британія готова пожертвувати щонайменше 100 мільйонів надлишкових доз вакцин від коронавірусу тим країнам, які цього потребують. На такий крок Лондон може піти через успіх програми з вакцинації у країні.

Про це заявив прем'єр-міністр України Борис Джонсон у Twitter.

"Успіх нашої програми з вакцинації означає, що ми можемо пожертвувати щонайменше 100 мільйонів надлишкових доз тим, хто їх потребує", - заявив Джонсон.

Він висловив сподівання, що лідери інших країн "Великої сімки" (G7) дадуть подібні обіцянки, "щоб разом ми могли вакцинувати світ до кінця наступного року".

Сьогодні в Британії стартує перший за два роки очний саміт "Великої сімки". Він пройде з 11 по 13 червня в Корнуоллі на південному заході країни.

Очікується, що лідери країн "Великої сімки" оголосять про постачання вакцин від коронавірусу в країни з низькими доходами. Йдеться про постачання 1 млрд доз вакцин у 2022 році.

Таким чином політики хочуть допомогти провести вакцинацію 80% дорослого населення в усьому світі.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав лідерів країн G7 провести вакцинацію всього населення в світі до кінця 2022 року. За його словами, боротьба з коронавірусом є одним з головних завдань післявоєнної епохи.

Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Брюс Ейлвард заявляв, що в червні і липні глобальний механізм COVAX отримає недостатню кількість вакцин від коронавірусу. За його словами, це ставить під загрозу мету цього механізму.

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