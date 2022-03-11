Как вакцинироваться от COVID тем, кто вынужденно покинул Украину: инструкция от Минздрава

В Министерстве здравоохранения напомнили украинцам, что коронавирус никуда не делся и по-прежнему самой надежной защитой от него является вакцинация. Если вы были вынуждены временно уехать из Украины, получить прививку можно за границей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Так, во многих странах до сих пор действуют некоторые ограничения из-за пандемии COVID-19. Если вы еще не вакцинированы против коронавируса, вы можете сделать прививку в той стране, где планируете находиться.
Как вакцинироваться против COVID-19 в Польше
Доступные вакцины:
Полный курс прививки в Польше считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.
Необходимые документы: документ, удостоверяющий личность, например, паспорт, временное удостоверение личности иностранца (TZTC).
Процедура регистрации:
При регистрации не забудьте указать номер документа, указанный на электронном направлении.
Как вакцинироваться против COVID-19 в Румынии
Доступные вакцины:
Полный курс прививки в Румынии считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.
Необходимые документы: загранпаспорт; на месте вакцинации заполните анкету с личными данными (фамилия и имя, номер паспорта, страна).
Процедура регистрации. На официальном сайте правительства Румынии vaccinare-covid.gov.го вы найдете карту всех пунктов вакцинации - с точным адресом и информацией о наличии вакцины.
Как вакцинироваться против COVID-19 в Словакии
Доступные вакцины;
Полный курс прививки в Словакии считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.
Необходимые документы: документ, удостоверяющий личность.
Процедура регистрации:
Как вакцинироваться против COVID-19 в Молдове
Доступные вакцины:
Полный курс прививки в Молдове считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.
Детали вакцинации иностранцев пока неизвестны.
Узнать больше можно по номеру горячей линии Министерства здравоохранения Молдовы 0 800 12300.
Как вакцинироваться против COVID-19 в Венгрии
Доступные вакцины:
Полный курс прививки в Венгрии считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.
Необходимые документы: документ, удостоверяющий личность.
Процедура регистрации. Иностранцы могут зарегистрироваться на правительственном сайте о прививках https://vakcinainfo.gov.hu/
Как вакцинироваться против COVID-19 в Чехии
Доступные вакцины:
Полный курс прививки в Чехии считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.
Необходимые документы: документ, удостоверяющий личность; деньги.
Важно: вакцинация в Чехии для иностранцев платная и стоит ориентировочно 400 крон - это 15 евро (цена зависит от пункта вакцинации).
Процедура регистрации. Узнать о расположении пунктов прививок можно здесь https://registrace.mzcr.cz/samoplatci. А записаться на вакцинацию здесь https://registrace.mzcr.cz/.
Ранее мы писали, что в приложении "Дія" снова можно сгенерировать международный COVID-сертификат, в случае, если он исчез.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!