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Як вакцинуватися від COVID тим, хто вимушено покинув Україну: інструкція від МОЗ

Автор: Світлана Мащенко

В Міністерстві охорони здоров'я нагадали українцям, що коронавірус нікуди не подівся і, як і раніше, найнадійнішим захистом від нього є вакцинація. Якщо ви були вимушені тимчасово виїхати з України, отримати щеплення можна за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, у багатьох країнах досі діють певні обмеження через пандемію COVID-19. Якщо ви ще не вакциновані проти коронавірусу, ви можете зробити щеплення в тій країні, де плануєте перебувати.

Як вакцинуватися проти COVID-19 в Польщі

Доступні вакцини:

  • Johnson&Johnson (однодозна);
  • Moderna (дві дози з інтервалом у 28 днів);
  • Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом у 28 днів);
  • Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 21 день).

Повний курс щеплення в Польщі вважається дійсним через 14 днів після введення останньої дози вакцини.

Необхідні документи: документ, що посвідчує особу, наприклад, паспорт, тимчасове посвідчення особи іноземця (TZTC).

Процедура реєстрації:

  • Зверніться до найближчої поліклініки, напишіть заяву та встаньте на облік. У реєстратурі вам нададуть контактні дані терапевта, інформацію про медичні послуги.
  • Лікар видає направлення на вакцинацію через додаток salon.gov.pl. У полі "Дані пацієнта" (Dane pacjenta) треба вибрати "Інший ідентифікатор" (Inny identyfikator) (замість "Номер PESEL") та ввести номер документа, яким користується іноземець.
  • Маючи електронне направлення, ви можете зареєструватися на вакцинацію одним із двох способів: за телефоном довіри 989; безпосередньо у зручному для вас пункті вакцинації.

Під час реєстрації не забудьте зазначити номер документа, вказаний на електронному направленні.

Як вакцинуватися проти COVID-19 в Румунії

Доступні вакцини:

  • Johnson&Johnson (однодозна);
  • Moderna (дві дози з інтервалом у 28 днів);
  • Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом у 28 днів);
  • Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 21 день).

Повний курс щеплення в Румунії вважається дійсним через 14 днів після введення останньої дози вакцини.

Необхідні документи: закордонний паспорт; на місці вакцинації заповнити анкету з особистими даними (прізвище та ім'я, номер паспорта, країна).

Процедура реєстрації. На офіційному сайті уряду Румунії vaccinare-covid.gov.го ви знайдете карту всіх пунктів вакцинації – з точною адресою та інформацією про наявні вакцини.

Як вакцинуватися проти COVID-19 в Словаччині

Доступні вакцини;

  • Johnson&Johnson (однодозна);
  • Moderna (дві дози з інтервалом у 28 днів);
  • Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом у 28 днів);
  • Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 21 день);
  • Sputnik V (дві дози з інтервалом у 21 день - 3 місяці).

Повний курс щеплення в Словаччині вважається дійсним через 14 днів після введення останньої дози вакцини.

Необхідні документи: документ, що посвідчує особу.

Процедура реєстрації:

  • Деталі реєстрації доступні на сайті: https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia. Сайт доступний лише на території Словаччини, тобто в Україні він не відкривається.
  • Також деталі щодо вакцинації доступні за номером: +421 2 32 353 030

Як вакцинуватися проти COVID-19 в Молдові

Доступні вакцини:

  • Johnson&Johnson (однодозна);
  • Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом у 28 днів);
  • Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 21 день);
  • Sinopharm/Beijing (дві дози з інтервалом у 3-4 тижні);
  • Sputnik V (дві дози з інтервалом у 21 день - 3 місяці).

Повний курс щеплення в Молдові вважається дійсним через 14 днів після введення останньої дози вакцини.

Деталі вакцинації іноземців наразі невідомі.

Дізнатись більше можна за номером гарячої лінії Міністерства охорони здоров’я Молдови 0 800 12300.

Як вакцинуватися проти COVID-19 в Угорщині

Доступні вакцини:

  • Johnson&Johnson (однодозна);
  • Moderna (дві дози з інтервалом у 28 днів);
  • Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом у 28 днів);
  • Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 21 день);
  • Sinopharm/Beijing (дві дози з інтервалом у 3-4 тижні);
  • Sputnik V (дві дози з інтервалом у 21 день-3 місяці).

Повний курс щеплення в Угорщині вважається дійсним через 14 днів після введення останньої дози вакцини.

Необхідні документи: документ, що посвідчує особу.

Процедура реєстрації. Іноземці можуть зареєструватись на урядовому сайті про щеплення https://vakcinainfo.gov.hu/

Як вакцинуватися проти COVID-19 в Чехії

Доступні вакцини:

  • Johnson & Johnson (однодозна);
  • Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 21 день);
  • Moderna (дві дози з інтервалом у 28 днів);
  • Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом у 28 днів);
  • Вакцина від Novavax (дві дози з інтервалом у 3-4 тижні).

Повний курс щеплення в Чехії вважається дійсним через 14 днів після введення останньої дози вакцини.

Необхідні документи: документ, що посвідчує особу; гроші.

Важливо: вакцинація у Чехії для іноземців платна і коштує орієнтовно 400 крон - це 15 євро (ціна залежить від пункту вакцинації).

Процедура реєстрації. Дізнатись про розташування пунктів щеплень можна тут https://registrace.mzcr.cz/samoplatci. А записатись на вакцинацію тут https://registrace.mzcr.cz/.

Раніше ми писали, що в застосунку "Дія" знову можна згенерувати міжнародний COVID-сертифікат, в разі, якщо він зник.

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