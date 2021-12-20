Вакцины не остановят пандемию коронавируса, - гендиректор BioNTech

По словам Шахина, предварительные данные из Великобритании и Южной Африки предполагают "эффективность около 70% после третьей дозы и от 20% до 40% после второй дозы".



"Уровень первичной инфекции в Южной Африке высок, поэтому контрольная группа, с которой сравнивают нашу вакцину, несомненно, лучше защищена, чем обычное население. Так что я жду следующих реальных британских данных по этому поводу", - сказал гендиректор BioNTech.

Он уточнил, что со временем эффективность вакцин против "Омикрона" будет еще снижатся.

"Я буду строить прогнозы не на предварительных лабораторных данных, а на реальных данных. Очевидно, что мы далеки от 95% эффективности против первоначального вируса. Но после третьей инъекции наша вакцина, кажется, обеспечивает 70% или 75% защиты от любой формы болезни, что по-прежнему является хорошим результатом для вакцины в целом - и я думаю, что мы выйдем далеко за рамки этого для тяжелых форм", - сказал Шахин.

Но он подчеркнул, что вакцинация не остановит пандемию.

"Даже люди, получившие тройную вакцинацию, могут передавать болезнь, и им нужно будет пройти тестирование, особенно среди уязвимых людей", - сказал он.

