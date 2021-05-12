Вакцины Pfizer и Moderna способны "нейтрализовать" индийский штамм COVID, - регулятор ЕС

Ведомство отметило, что есть "многообещающие доказательства", что подобные уколы могут противостоять варианту коронавируса B.1.617, впервые выявленному в Индии в октябре.

"Данные кажутся достаточно обнадеживающими по поводу того, что, по крайней мере, вакцины мРНК смогут нейтрализовать этот вариант, как минимум будут гарантировать достаточную защиту", - сказал на пресс-конференции руководитель стратегии по вакцинации ЕМА Марко Кавалери.

Он добавил, что регулятор "очень внимательно следит" за данными об индийском варианте.

По его словам, другие вакцины с использованием векторной технологии также могут быть эффективными, но ЕМА ждет "реальных данных" об использовании такой версии вакцины от компании AstraZeneca в Индии.