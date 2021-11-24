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Вакцины не предотвращают передачу вируса: ВОЗ призвала привитых не игнорировать меры безопасности

Автор: Сергей Пышкин

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус выразил беспокойство из-за того, что вакцины вызывают у людей ложное чувство безопасности. Прививка не предотвращает передачу коронавируса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Гебреисуса во время брифинга в Женеве.

"Мы обеспокоены ложным чувством безопасности, которое существует во многих странах и общинах", - заявил генеральный директор ВОЗ.

По мнению Гебреисуса, у людей возникает ощущение, будто бы, вакцины покончили с пандемией коронавируса, в связи с чем привитые могут игнорировать меры безопасности.

"Вакцины спасают жизни, но они не предотвращают полностью передачу (вируса-ред.)", - заметил Гебреисус.

В то же время глава ВОЗ добавил, что до появления штамма "Дельта", вакцины предотвращали передачу заболевания на 60%, однако этот показатель уменьшился до 40%.

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ВОЗКоронавирусВакцинация