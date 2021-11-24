Вакцины не предотвращают передачу вируса: ВОЗ призвала привитых не игнорировать меры безопасности

"Мы обеспокоены ложным чувством безопасности, которое существует во многих странах и общинах", - заявил генеральный директор ВОЗ.

По мнению Гебреисуса, у людей возникает ощущение, будто бы, вакцины покончили с пандемией коронавируса, в связи с чем привитые могут игнорировать меры безопасности.

"Вакцины спасают жизни, но они не предотвращают полностью передачу (вируса-ред.)", - заметил Гебреисус.

В то же время глава ВОЗ добавил, что до появления штамма "Дельта", вакцины предотвращали передачу заболевания на 60%, однако этот показатель уменьшился до 40%.