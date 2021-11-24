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Вакцини не запобігають передачі вірусу: ВООЗ закликала щеплених не ігнорувати заходи безпеки

Автор: Сергій Пишкін

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус висловив занепокоєння через те, що вакцини викликають у людей хибне почуття безпеки. Щеплення не запобігає передачі коронавірусу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Гебреісуса під час брифінгу в Женеві.

"Ми стурбовані помилковим почуттям безпеки, яке існує у багатьох країнах і громадах", - заявив генеральний директор ВООЗ.

На думку Гебреісуса, у людей виникає відчуття, нібито, вакцини покінчили з пандемією коронавірусу, у зв’язку з чим щеплені можуть ігнорувати заходи безпеки.

"Вакцини рятують життя, але вони не запобігають повністю передачі (вірусу -ред.)", - зауважив Гебреісус.

Водночас голова ВООЗ додав, що до появи штаму "Дельта", вакцини запобігали передачі захворювання на 60%, однак цей показник зменшився до 40%.

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