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Вакцины против "Омикрона" могут одобрить в течение 3-4 месяцев, - EMA

Автор: Сергей Пышкин

Вакцины, разработанные против нового штамма "Омикрон", могут быть одобрены в течение 3-4 месяцев. В то же время эффективность сегодняшних препаратов пока не проверена.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам исполнительного директора Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Эмера Кука, в первую очередь, необходимо провести двухнедельные лабораторные испытания, чтобы понять насколько текущие вакцины эффективны против нового штамма.

Также нужно рассмотреть, как ситуация вокруг "Омикрона" будет развиваться в Европе. Если появится необходимость изменить имеющиеся вакцины - компаниям придется адаптировать свои препараты к новому штамму. Тем временем EMA поддерживает контакт с производителями вакцин и другими регулирующими органами, чтобы быть убежденным в том, что они "максимально подготовлены".

"Если возникнет необходимость изменить существующие вакцины, мы сможем получить одобрение этих вакцин в течение трех-четырех месяцев", – добавил Кук.

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