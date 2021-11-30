RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Вакцини проти "Омікрону" можуть схвалити протягом 3-4 місяців, - EMA

Автор: Сергій Пишкін

Вакцини, що розроблені проти нового штаму "Омікрон", можуть бути схвалені протягом 3-4 місяців. Водночас ефективність сьогоднішніх препаратів поки що не перевірена.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами виконавчого директора Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) Емера Кука, в першу чергу, необхідно провести двотижневі лабораторні випробування, аби зрозуміти наскільки поточні вакцини є ефективними проти нового штаму.

Також потрібно розглянути, як ситуація навколо “Омікрону” розвиватиметься у Європі. Якщо з’явиться необхідність змінити наявні вакцини - компаніям доведеться адаптувати свої препарати до нового штаму. Тим часом EMA підтримує контакт з виробниками вакцин та іншими регулюючими органами, аби бути переконаним у тому, що вони "максимально підготовлені".

"Якщо виникне потреба змінити існуючі вакцини, ми зможемо отримати схвалення цих вакцин протягом трьох-чотирьох місяців", – додав Кук.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВакцинаціяКоронавірус