UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Вакционализм обречен на провал: генсек ООН призвал страны делиться вакцинами

Автор: Дмитрий Левицкий

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что некоторые страны закупают вакцины от коронавируса сверх своих потребностей. Он призвал их делиться COVID-вакцинами с другими странами.

Об этом шла речь в его видеообращении на странице в Twitter.

"Вакцины быстро доходят к странам с высоким уровнем доходов, тогда как в беднейших странах мира их вообще нет. Некоторые страны заключают побочные контракты, даже закупая сверх потребностей", - сказал он.

Генсек ООН подчеркнул, что хотя правительства государств несут ответственность за защиту своего населения от коронавирус, но "вакционализм обречен на провал и задержит глобальное восстановление" от пандемии.

Напомним, до этого Всемирная организации здравоохранения обвинила богатые страны в скупке большей части вакцин от коронавируса. ВОЗ подчеркнула, что из-за таких действий богатых стран бедные могут остаться без доступа к COVID-вакцин.

Добавим, в материале РБК-Украина "Стали в очередь. Почему Украина еще не начала вакцинацию против COVID-19" вы можете узнать о сложностях с вакцинацией в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ООНвакцина от коронавируса