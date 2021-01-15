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Вакционалізм приречений на провал: генсек ООН закликав країни ділитися вакцинами

Автор: Дмитро Левицький

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що деякі країни закуповують вакцини від коронавірусу понад своїх потреб. Він закликав їх ділитися COVID-вакцинами з іншими країнами.

Про це йшлося у його відеозверненні на сторінці у Twitter.

"Вакцини швидко доходять до країн з високим рівнем доходів тоді, як у найбідніших кранах світу їх взагалі немає. Деякі країни укладають побічні контракти, навіть закуповуючи понад потреб", - сказав він.

Генсек ООН наголосив, що хоч уряди держав несуть відповідальність за захист свого населення від коронавірусу, але "вакционалізм приречений на провал та затримає глобальне відновлення" від пандемії.

Нагадаємо, до цього Всесвітня організації охорони здоров'я звинуватила багаті країни у скупці більшої частини вакцин від коронавірусу. ВООЗ наголосила, що через такі дії багатих країн найбідніші можуть залишитися без доступу до COVID-вакцин.

Додамо, у матеріалі РБК-Україна "Стали в чергу. Чому Україна ще не почала вакцинацію проти COVID-19" ви можете дізнатися про складнощі з вакцинацією в Україні.

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