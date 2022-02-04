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Есть важный нюанс. В Минздраве назвали условие прекращения самоизоляции при COVID

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Киев, Пятница 04 февраля 2022 11:48
Есть важный нюанс. В Минздраве назвали условие прекращения самоизоляции при COVID Фото: главный санврач Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Главный санврач Украины Игорь Кузин заявил, что самоизоляцию при COVID можно прекратить раньше, если ПЦР-тест покажет отрицательный результат. Однако его надо делать не ранее чем через 10 дней после первого тестирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кузина во время брифинга.

"По действующим протоколам, если с 10 дня после появления симптомов в течение трех дней они отсутствуют, то самоизоляцию можно завершать", - сказал Кузин.

Он отметил, что даже если пациент не имеет симптомов болезни, а результат тестирования оказался положительным, то стоит самоизоляцию завершать с соблюдением той же нормы.

"Если от 10-го дня в течение трех дней отсутствуют симптомы. Но, если человек решил раньше сделать ПЦР-тест и он оказался отрицательным, то это также считается основанием для прекращения самоизоляции", - заметил Кузин.

При этом главный санврач добавил, что такое тестирование нельзя делать раньше чем через 10 дней после первого теста.

Напомним, главный санврач Игорь Кузин пояснил, когда стоит делать тест на коронавирус.

Добавим, за минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом 43 778 человек.

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