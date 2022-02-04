Є важливий аспект. У МОЗ назвали умову припинення самоізоляції при COVID
Головний санлікар України Ігор Кузін заявив, що самоізоляцію при COVID можна припинити раніше, якщо ПЛР-тест покаже негативний результат. Однак його треба робити не раніше ніж через 10 днів після першого тестування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кузіна під час брифінгу.
"За чинними протоколами, якщо з 10 дня після появи симптомів протягом трьох днів вони відсутні, то самоізоляцію можна завершувати", - сказав Кузін.
Він зазначив, навіть якщо пацієнт не має симптомів хвороби, а результат тестування виявився позитивним, то самоізоляцію варто завершувати із дотриманням тієї ж норми.
"Якщо від 10-го дня протягом трьох днів відсутні симптоми. Проте, якщо людина вирішила раніше зробити ПЛР-тест і він виявився негативним, то це також вважається підставою для припинення самоізоляції", - зауважив Кузін.
При цьому головний санлікар додав, що таке тестування не можна робити раніше ніж через 10 днів після першого тесту.
Нагадаємо, головний санлікар Ігор Кузін пояснив, коли варто робити тест на коронавірус.
Додамо, за минулу добу в Україні заразились коронавірусом 43 778 людей.